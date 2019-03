Går for å bevare ambulansetjenesten

Nyheter

Under mandagens årsmøte ble det vedtatt et nytt styre i Oppdal Arbeiderparti og som ventet ble Kristian Torve lokalpartiets nye leder. Hele styret ble enstemmig vedtatt.

- Først og fremst er jeg glad for tilliten. Det viktigste framover nå for Oppdal Ap er å bygge et solid lag. Så er valgkampen rett rundt hjørnet og en del av årsmøtet handlet om hvilke saker vi skal gå til valg på. Vi vedtok et partiprogram som jeg mener er veldig godt, sier Torve, som fortsatt kommer til å være aktiv også innen fylkespolitikken.

Partiet har bestemt seg for å rette ekstra fokus mot ambulanse og beredskap under den kommende valgkampen.

Snøve fremmet forslag

Det var ordførerkandidat Tor Snøve som fremmet forslaget om å arbeide for å bevare ambulansetjenesten på dagens nivå gjennom hele året. I fjor vår var ambulansetilbudet truet gjennom et forslag fra helsemyndighetene som ville ført til seks uker med lavere bemanning i ambulanseberedskapen.

Vedtaket i partiprogrammet lyder som følger:

«Ambulansetjenesten er en viktig del av vår akuttberedskap og er sykehusenes forlengende arm ut i vårt lokalsamfunn. Vi er avhengig av en god ambulansetjeneste med riktig kompetanse. Oppdal Arbeiderparti vil arbeide for å opprettholde tjenesten på dagens nivå, også gjennom sommerhalvåret, da statistikk ikke viser en reduksjon i behov og trafikken gjennom våre hovedferdselsårer er stor.»

- Legge til rette for bedrifter

- Målet er å vinne valget og å føre sosialdemokratisk politikk i Oppdal. Oppdal er kåret til en av landets beste kommuner å både bo i og drive bedrift i. Det har ikke kommet av seg selv. Nå er tiden inne for å legge enda mer til rette for at nye bedrifter skal kunne komme til Oppdal og at de som allerede er her kan vokse videre.

- Hva kan du bidra med som leder?

- Målet mitt er å være lagbygger og å sørge for å få vist fram alle de gode kandidatene som stiller til valg på vår liste. Det blir min viktigste oppgave framover. Så kommer vi til å holde flere åpne møter, som alle kan komme på. Vi vil åpne politikken vår for alle i bygda, sier Torve og tilføyer:

- Å lede et lag er noe som krever hardt arbeid, men jeg har trua på at vi skal få til å ta Oppdal Ap til nye høyder.

Det er ingen hemmelighet at det har vært uenigheter innad i partiet den siste tiden, med Tor Snøves kampvotering mot ordfører Kirsti Welander som klimaks.

- Nominasjonsmøtet er gjennomført og vi har valgt en ordførerkandidat. Mitt inntrykk nå, er at alle i Oppdal Ap ønsker å se framover.

Ingen diskusjon

Før årsmøtet slo Opdalingen av en prat med valgkomiteens leder, Olav Bjørndal. Han beskrev da Torve som deres soleklare førstevalg som ny partileder, etter at Idar Heggvold ba om avløsning.

- Det var aldri noen diskusjon rundt noen andre kandidater i valgkomiteen. Vi ble svært lykkelige, da Kristian takket ja, sier Bjørndal.

- Hva kan Torve bidra med som leder i Oppdal Ap?

- Han er i en alder der han ser de samfunnsproblemene som angår den aldersgruppa som skal være med å føre oppdalssamfunnet videre inn i framtiden. Det vil si at Kristian nå skal være med og forme en politikk for Oppdal Ap, som vi håper vil være med å forme bygda i årene som kommer.

Bjørndal anser Kristian Torve som det beste alternativet til å bidra til å skape ro og stabilitet i partiet, etter konflikten mellom Snøve og Welander.

- Kristian har ikke vært en del av den uenigheten som har vært. Han vil helt sikkert være rett mann for oss. Han snakker godt med alle, så det tror jeg ikke blir noe problem.