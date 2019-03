Sammenligner jobben i Cupido med skiløypa i Gjevilvassdalen

Nyheter

Tidligere Opdalingen-redaktør ble denne uka intervjuet av Medier24 angående hans stilling som partitopp i Oppdal SV og hvordan han tenker å kombinere det med jobben som redaktør i det seksualpolitiske magasinet Cupido.

– Oppdal sliter med å øke befolkningstallet, så da hjelper det kanskje å ha en redaktør fra Cupido inn i politikken. Målet er å passere 7.000 innbyggere og jeg vil hjelpe til med å få fart på sakene, ler han til Medier24.

Aasheim har bodd i Oppdal i snart seks år og mener selv det var på tide å gjøre en innsats i lokalsamfunnet.

Han ser ikke på det å være aktiv både innen journalistikken og i politikken som et problem.

– Jeg tar med meg det beste fra to verdener. Cupido er et seksualpolitisk magasin som skriver om intimitet og nytelse, men vi har også en politisk agenda som går godt overens med SVs. Men de gangene det vil oppstå noen utfordringer med habilitet, så får jeg gå en ekstra runde med meg selv, uttaler han til Medier24.

– Men blir det noen publisistiske utfordringer av å bekle begge posisjoner?

– Lokalpolitikk i Oppdal, med debatter om skiløyper, har lite til felles med rikspolitikk og Cupido, bortsett fra at begge er glade i god glid, spøker han med journalisten på landets viktigste medienettsted.

– Hvordan tror du det blir å svinge pisken i lokalpolitikken?

– Haha, det blir moro. Jeg var med på fylkesårsmøtet i Trøndelag SV sammen med en annen SV-politiker (Ellinor Larsdotter Svisdal, red. anm.) som er sexolog – og vi fikk sammen gjennomslag for at Trøndelag SV skal være et sexpositivt parti.