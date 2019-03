Nyheter

Det er ikke hver uke at politiet får klapp på skuldra og rosende omtale for jobben som gjøres, selv om det kanskje burde vært gjort oftere. Ukens tips går på den jobben som gjøres med trafikksikkerhet. Politiet har vært veldig synlig, spesielt i Rennebu de siste ukene, der det er gitt veldig mange reaksjoner på blant annet hastighet.

- Dessverre er det mange som blir stoppet av oss, men det er i trafikksikkerhetens ånd at vi skal kontrollere trafikken. Det er riset bak speilet at man får en bot, og at noen kjører så fort at de mister førerkortet, sier Torgeir Aursand i Utrykningspolitiet (UP).

Aursand takker for blomsten, og synes det var veldig hyggelig. Men han er egentlig ikke spesielt opptatt av å komme i avisen.

- Nei, det er litt flaut sier han, når avsnittsleder Finn Skårsmoen skyver han foran seg til journalisten.

- De må æres de som æres bør, sier Skårsmoen, om ukens blomst til politiet.

Aursand sier at den viktigste jobben er å redusere ulykker, slik at man unngår alvorlige skader eller dødsfall.

- Vi tror det at folk er bevisst på at det er en oppdagelsesrisiko, at det koster en del penger å bli stoppet og at det har store konsekvenser å miste førerkortet får folk til å følge reglene. Vi vil helst ikke ta noen, det må være målet.

UP-patruljen i Oppdal har egentlig hele Midt-Norge å patruljere i, men Aursand legger ikke skjul på at det er i området Oppdal-Rennebu det utføres flest kontroller.

- Det blir mye kontrollvirksomhet her, og vi står langs veien hver dag, selv om det ikke alltid rapporteres i avisa. Lokalbefolkningen vet nok godt at vi står mye, men det er gjennomgangstrafikken vi har størst utfordringer med. Vi tar veldig få lokale innbyggere.

Aursand sier at det fleipes en del med at politiet bare står ute i finvær. Det forsikrer han at ikke stemmer.

- Vi har godt utstyr og gode klær, så vi er ute i all slags vær, sier Aursand, som nok allerede har planlagt neste oppgave langs veiene.