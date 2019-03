Setter igjen katter på hytta - et kjent problem

Nyheter

De er tynne, flokete, skadet og syke. De er ofte svært sky og vanskelige å få øye på. Kattunger som noen en gang hadde ansvaret for, men overlot til seg selv, dumpet i en søppeldunk, ved en container, i skogen. En drektig katt som eier ikke lenger vil ta ansvar for. Folk som skaffer seg kattunger i ferietiden, som så settes igjen på hytta for å klare seg selv når hytta stenges på høsten. Vi er godt kjent med disse problemene her i Norge, og Dyrebeskyttelsen Norge ser at antallet øker fra år til år.