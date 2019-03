Var på utkikk etter «mobilsyndere» i tre timer

Nyheter

UP har onsdag stått i tre timer og observert og kontrollert førere med tanke på mobilbruk rundt om i Oppdal sentrum. I løpet av disse timene, var det kun to førere som ble tatt med buksene nede. Disse to endte opp med forenklet forelegg og prikkbelastning på førerkortene sine.

Politiet ser på dette som et positivt resultat, og håper at de to prikkene på førerkortet som ble innført på nyåret er en medvirkende faktor til at folk har fått et mer bevisst forhold til å ikke bruke mobilen mens de kjører bil.