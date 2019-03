Ba kommunestyret trekke ekspropriasjonen - fikk nei

Nyheter

Sigmund Fostad la i kommunestyret torsdag frem et forslag om å trekke tilbake kommunens vedtak om ekspropriasjon av Gjevilvassvegen til skiløype. Dette ble gjort på vegne av Senterpartiet, Høyre ved Ingvill Dalseg, Otto Fjøsne og Kjetil Jacobsen, Fremskrittspariet og den uavhengige representanten Odd Arne Hoel.

- Vi er kommet til et punkt i behandlingen som gjør at vi må tenke over hva vi er i ferd med å gjøre. Vi har et ekspropriasjonsvedtak det har kommet ganske omfattende klager på, og nye opplysninger om vedtaket. Slik det ser ut kan det være siste gang kommunestyret har mulighet til å se seg tilbake, og se på hva som er det faktiske grunnlaget og nødvendigheten for tvangsprosessen, sa Fostad i sitt innlegg.

Han sier at det Oppdal er et ganske samstemt ønske om skiløype frem til Gjevilvasshytta, og påstår at det er ganske alminnelig ønske om dette.

- Dersom det finnes bare én mulig løsning, er det mange som er enig at ekspropriasjon kan være nødvendig. Men ut fra de opplysninger som finnes er det flere mulige løsninger. Da er det både unødvendig og uriktig å bruke tvang. Dette kommunestyret vil overlate kommunen i krig, kommunestyret vil miste taket på utviklingen, først og fremst prosesskostnadene, sier Fostad.

Dette er forslaget:

Dokumenter i samsvar med oppregningen i saksinnledningen, forelå.

Kommunestyret viser til de fremsatte klager på kommunestyrets vedtak 13.12.2019, sak 18/129, og til den omfattende strid og uhugnad som dette saksforholdet har ført til i lokalsamfunnet gjennom mange år. For å unngå ytterligere skadefølger og mulige langvarige skadevirkninger av de tvistigheter som har pågått og vil fortsette, finner kommunestyret det mest tjenlig å trekke tilbake nevnte vedtak om å ekspropriere vegretten til Gjevilvassvegene til skiløyper. Kommunestyret ser det som en stor fordel for bygdesamfunnet å legge disse stridighetene bak seg. På denne måten vil vi unngå langvarige og opprivende prosesser, og bygdesamfunnet vil spare betydelige kostnader både til prosesser og eventuell gjennomføring av ekspropriasjonen.

Kommunestyret går inn for at ønskede skiløyper i Gjevilvassdalen legges utenom de vegene rettighetshaverne ønsker å disponere for transport vinterstid. Fremføring av skiløyper bør løses ved frivillige avtaler.

Kommunestyret vil uttrykke håp om at alle positive krefter nå forenes i ønsket om å etablere tjenlige skiløyper på de ønskede strekningene i Gjevilvassdalen.

Arne Braut