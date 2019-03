Dette er ulovlig - politiet ber folk vise hensyn

Nyheter

Lensmann Finn Skårsmoen forteller at det har vært en tendens i mange år, at folk parkerer bilene sine godt inn på gangfeltet ved Høgmovegen, ved avkjørselen fra Aunevegen.

- Vi forstår at mange parkerer slik, for å gi plass til bilene som ferdes etter veien. Vi må uansett påminne folk om at det ikke er lovlig å parkere på gangfelt, sier Skårsmoen til Opdalingen.

Grunnen er at dette noen ganger medfører at fotgjengere må gå rundt de parkerte bilene og ut i veibanen for å ta seg opp bakken.

Høgmovegen er ikke forkjørsvei og den har lavere fartsgrense enn 50 kilometer i timen. Det betyr at det er lov å parkere langs veien, men da må bilen plasseres inntil fortauskanten.

I bildet øverst i saken står en bil parkert med to av dekkene en halvmeter inn på fortauet. Skårsmoen sier det varierer hvor langt innpå fortauet folk parkerer.

- Det varierer, men det er ulovlig uansett. Bilister må vise hensyn til passasjen til fotgjengerne. Det ferdes mange eldre mennesker på denne strekningen. Rullestolbrukere, folk med barnevogner og folk som skal gå opp til sykehjemmet går der. Nå som det foregår utbygging på Bjerkeløkkja, så er fotgjengertrafikken enda større enn den vanligvis er.

Lensmannen håper folk ser problemet selv og at de begynner å følge parkeringsreglene.

Det folk må passe på når de parkerer langs fortauskanten, er at de etterlater seg nok plass til at utrykningskjøretøy og andre trafikanter kan passere.