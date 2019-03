Har kostet to millioner i advokatutgifter

Nyheter

Rådmannen ved Ane Hoel opplyser til kommunestyret at striden om Gjevilvassvegen har kostet nær to millioner kroner i juridisk bistand siden 2015.

Det var Sigmund Fostad som stilte spørsmål om sakens omkostninger.

Hoel opplyste kostnadene fordelt på årene som følger:

2015: 157 660,- (jordskiftesaken)

2016: 35 000,-

2017: 34 600,-

2018: 269 000,-

2019: 133 000,-

I tillegg opplyser Hoel til kommunestyret at det er kommet en faktura fra advokat Andersskog på 186 662 kroner. Denne fakturaen er delvis bestridt, og ikke betalt. Hoel sier at kommunen må belage seg på å betale i alle fall deler av denne.

Oppdal kommune har også satt av to uker i retten i august. Kommuneadvokaten har prøvd å gi et grovt estimat på kostnadene, og har kommet til at kostnadene for de saksøkte vil komme på rundt 900 000 kroner, mens kommuneadvokaten har beregnet 450 000 kroner på juridisk bistand til Oppdal kommune.

- Dette er en særdeles grov beregning og et anslag. Det er også tidligere redegjort at prosessen vil ha store prosesielle kostnader, og fastsettelse av erstatning vet vi ingen tin om før etter at det er satt skjønn. Dersom erstatningsbeløpene skulle bli for høy, så har kommunestyret angrerett, sier Hoel til kommunestyret, som sendes på Radio E6.

Olav Kvam er den eneste som har svart på kommunens anmoding om å dokumentere tap som en følge av eksproprieringen. Kvam har fått beregnet et samlet tap på mellom 10,5 og 17,5 millioner kroner.