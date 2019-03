Ingen tips etter at bur med levende katt ble dumpet i en skråning på Ulsberg

Nyheter

Lørdag kveld kom meldingen om at en bilist hadde stoppet og kastet et bur med en levende katt i ned en skråning på Ulsberg. En knapp uke senere, har politiet fortsatt ikke mottatt noen tips om saken.

- Vi har ikke mottatt noen tips ennå. Hvis noen vet noe, ønsker vi selvsagt å høre om det. Det er ikke for sent, det kan ramle inn meldinger ennå. Saken ligger fortsatt på bordet til en person her, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Operasjonsleder Bjørn Handegard hos politiet i Trøndelag, fortalte til Opdalingen at katten ble særdeles fornøyd da den ble funnet. Dyret er i god behold.

Vedkommende som først meldte om saken, har gitt info til politiet, som blir videre etterforsket.

- Vi vet en del om hvilket kjøretøy det er snakk om, og håper den videre etterforskningen vil føre frem. Vi ser ikke mørkt på å løse saken, sa Handegard lørdag 2. mars.