Berit Braut kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Nyheter

På den internasjonale kvinnedagen kåret NHO-foreningen Abelia og kvinnenettverket ODA de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. Berit Braut fra Oppdal er blant de 50.

- Dette er tredje året på rad vi gjennomfører denne kåringen og hvert år får vi frem nye, gode rollemodeller. I år er intet unntak, sier Kristine Næss, styreleder i ODA-Nettverk og Chief Customer Officer i Amesto Solutions.

Viktig forbilde

Berit Braut (33) jobber som Customer Success Director i Visma Enterprise, og er blant rollemodellene som ble løftet fram under kåringen som skal bidra til flere kvinner innen teknologi og ledelse.

- Å utvikle og ta i bruk ny teknologi er både avgjørende for å møte våre største samfunnsutfordringer, for å eksempel innen helse og klima, og for å utvikle det næringslivet vi skal leve av i Norge fremover. Til den jobben trengs problemløsere av begge kjønn. Kvinnene på listen er gode forbilder - både for kvinner og menn, sier administrerende direktør, Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Haugli tror økt rekruttering av både kvinner og menn til teknologiyrker forutsetter tre ting: Gode rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Han mener også at god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen, ved at det gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet og ved at mangfold internt øker mulighetene for å tilpasse løsninger til et mangfold av kunder eksternt.

Om kåringen

Kåringen av de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv foregikk på Næringslivets hus i Oslo, den 8.mars. Statsminister Erna Solberg var blant de prominente gjestene og gratulerte fra scenen.

Det er ODA-Nettverk, en frivillig organisasjon for flere kvinner i tech, og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som arrangerer kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Basert på nominasjoner fra publikum, velges det ut 50 vinnerne av en jury.

Juryen har bestått av:

• Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps

• Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet

• Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS

• Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway

• Andreas Thorsheim, medgründer i Otovo

• Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted

• Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-Nettverk

• Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia