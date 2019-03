Forlatt bil ble funnet i grøfta med tomgods liggende rundt

Nyheter

Fredag kveld klokken 19:52 fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt i grøfta langs fylkesveg 700 på Voll i Rennebu.

Vedkommende som ringte og varslet fortalte også at det lå tomgods utafor bilen, som kunne tyde på at det var alkoholinntak inne i bildet, og at det var ingen personer på stedet.

- De tre ungdommene som satt i bilen, skal ha kjørt fra Shell på Berkåk. Når de havnet i grøfta, satte de opp varseltrekant og forlot stedet. Innen vi ankom stedet, hadde vi fått tre nye telefoner om bilen, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund til Opdalingen.

Etter hvert ankom også bilbergeren, som fikk dratt bilen ut av grøfta.

- Politipatruljen oppsøkte de som skal ha vært i bilen. Føreren blåser til null i alkometeret, men vi oppretter sak likevel for å undersøke nærmere, da det er vanskelig å klarlegge hvem det er som kjørte bilen. Vi har personalia til tre personer som satt i bilen.

Aaslund oppfordrer publikum og veifarende om å varsle fra, om de kommer ut for lignende ulykker.

- Kjører du av veien, så ring politiet selv og varsle fra om hvor du står og om du har bestilt bilberging eller ikke. Da kan du også bli påmint om å oppsøke helsevesenet for sjekk.

Lørdag kveld klokken 20:26 ble politiet varslet om at en hjort hadde blitt påkjørt langs E6 på Oppdal.

Det skjedde på oppdalssida av kommunegrensa til Rennebu. Bilen hadde kommet fra Trondheim.

- Bilen traff hjorten, som løp fra stedet. Bilisten kunne ikke se noen skader på kjøretøyet ved første øyekast. Viltnemda ble varslet og overtok saken, sier Aaslund.