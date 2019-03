- Jeg liker meg best når det er litt fart rundt meg

Nyheter

– Hun gjør en formidabel jobb for babyer, barn, unge, foreldre, eldre og alle rundt seg! Og hun fortjener ros.

Det skriver en leser på e-post til avisa, og sikter til Kjersti Kvam. Seksbarnsmoren nøyer seg nemlig ikke med "bare" å stulle og stelle for sine egne, men har i tillegg til hjemlige plikter, mange andre jern i ilden "ute på bygda".

–Jeg må en viss struktur i tilværelsen for å få det til å gå i hop, og jeg forsøker så godt jeg kan å utnytte tida, sier hun og blir både overrasket, rørt og glad da hun mottar ukens blomst fra lokalavisa.

Liker liv og røre

At det må struktur til, tror vi så gjerne, for Kjersti har som sagt seks egne barn, som til sammen er med på alle mulig slags aktiviteter. Kulturskole, fotball, yngres, søndagsskole, ungdomsforening og sikkert enda mer. Det fordrer masse logistikk

– Det er blitt enklere etter at de to eldste har flyttet ut, men jeg liker meg uansett best når det er litt fart rundt meg, sier hun.

Annenhver torsdag arrangerer Kjersti babysang på Frivillighuset på Berkåk, og en gang i måneden samler hun de litt større smårollingene til småbarnssang i Menighetshuset.

– Det er ikke alltid at det skjer så mye for barn og unge, men etter at Kjersti startet opp dette, så har det bidratt til positivitet og glede i bygda, både på Berkåk og i grendene. Kjersti er alltid blid, positiv og hjelpsom. Hun går gjerne å bysser babyer, kler på eller henter ting for en mor som opplever at tiden ikke strekker til, skriver tipseren til avisa.

Mange aktiviteter

I tillegg til ovennevnte, er Kjersti Kvam leder for Rennebu Soul Children, hun er fast kirkeorganist, og spiller hver uke for de eldre i helsesenteret. Blant annet.

–Til sammen blir det ganske mye aktivitet, sier hun med stor grad av understatement.

Kjersti blir rørt når hun mottar blomsten, og setter tydelig stor pris på anerkjennelsen. Hun understreker samtidig at hun har mange gode hjelpere rundt seg.

–I Soul Children for eksempel, er det en 4–5 ledere som deler på oppgavene. Også i baby- og småbarnssang har jeg god hjelp av andre sier hun, og legger til:

–Det betyr mye for meg, og har så mye å si for fellesskapet.