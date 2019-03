Kan spare samfunnet for nesten én milliard

Nyheter

Nye Veier har utarbeidet et forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu og Midtre Gauldal. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny firefelts vei. Nytte- kostnadsanalysen utført for strekningen Ulsberg – Vindåsliene viser at det vil bli en positiv endring i totale ulykkeskostnader over analyseperioden på cirka 0,9 milliarder kroner, sammenlignet med dagens situasjon.