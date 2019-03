Lever livets glade dager på hytta ved Skarvatnet

Nyheter

Kjellrunn Duås er oppvokst i Oppdal, men er nå bosatt på Storås i Meldal sammen med samboeren Odd Solem.

Heldigvis for Duås, får hun likevel tilbrakt rikelig med tid i hjemkommunen. Familien Solem har nemlig hatt hytte ved Skarvatnet siden 60-tallet.

85 hyttedager i året

- Den første hytta på tomta her ble bygd i 1960. Det ble bygd ny hytte på tomta i 2007, sier Duås, som elsker å tilbringe fritiden sin i de nydelige omgivelsene på Skaret.

Grunnen til at familien i 1960 bestemte seg for å bygge hytte i Oppdal, er i følge Odd tilfeldig.

Magne Solem, Odds far, drev Storås Sag og Høvleri og bygget i sin tid mang en hytte. Da Magne ble kjent med en oppdaling, som hjalp han med utskjelling, endte familien opp med å bygge hytte på Skaret. Odd søster, Mildrid, har også hytte på samme tomt. Den brukes dog ikke like mye, siden hennes familie er bosatt i Drammen.

- Slipper å savne Oppdal

For Kjellrunn er det helt topp at hytta ligger i hjemkommunen.

- Et år var vi på hytta 85 dager. Det er det en grunn til. Vi trives utrolig godt her. Turforholdene er kjempefine. Vi er her stort sett hver helg og i hele feriene. Har vi fri fra jobb, så drar vi på hytta.

Kjellrunn og Odd er glade både i å gå på ski og å gå til fots på fjellet om sommeren.

- I tillegg gjør dette det enklere å holde kontakten med slekta mi, som fortsatt bor i Oppdal. Jeg slipper å savne hjembygda mi, når jeg er der så mye som jeg er.

Kjellrunn har både en datter (May Kristin Flå Vognild) og et barnebarn (Isak) boende i Oppdal.

Familiebesøk

De får ofte besøk både av familie og venner på hytta. Denne uka var en av Odds sønner med på hytta, sammen med familien. De tilbrakte store deler av helga oppi skiheisene.

Selv trives de best på «bortover-ski».

- Denne helga har vi gått opp mot Bårdsfjellet, Gråhammaren og inn til Gjevilvasshytta, forteller Kjellrunn.

Lei av løypekonflikt

Når samtalen kommer inn på den mye omtalte skiløypekonflikten, sukker hun oppgitt.

- Vi er ganske lei av hele saken egentlig. Vi er lei av å lese om den. Det er ikke rart det er krig i verden, sier hun, og vi lar tema ligge.

Når de ikke er på skitur, sitter de inne i hytta og ser på tv, eller i solveggen og nyter utsikten. For utsikten, den går hun aldri lei av.

Flott utsikt

- Hytta ligger på en liten åstopp, med god utsikt over hele Skarvatnet. Vi ser både Storvatnet og Litjvatnet. Noen ganger tar vi med barnebarna til Litjvatnet for å fiske.

- Hvordan er miljøet blant hytteeierne rundt Skarvatnet?

- Det er fint. Vi har litt kontakt med de som har hytte rett nedenfor oss. Det er ganske bra samhold her, selv om folk ofte drar til fjells for å finne roen og få være i fred. Vi trives alvorlig godt her.

jan.are.melgard@opdalingen.no

921 24 255