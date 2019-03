Kan utstede pass tidligst i uke 13

Nyheter

Det er problemer med den nye passkiosken i Oppdal. Nå melder politiet at den tidligst settes i bruk igjen i uke 13.

"Det vil dessverre ikke bli mulighet for å søke om pass i Oppdal før tidligst i uke 13. Det må byttes enheten som scanner fingeravtrykk. Den må bestilles og sendes, og krever en montør fra leverandøren. For de som har tvingende behov for å søke om nytt/fornyelse av pass de nærmeste dagene, er det mulighet for dette ved å henvende seg til tjenestestedet på Støren", skriver lensmannskontoret på Facebook.

Den nye passkiosken ble tatt i bruk mandag denne uken.