Ga beskjed om at fedrekvoten på 10 uker må tilbake

Nyheter

Invill Dalseg deltar denne helgen på Høyres landsmøte. I den forbindeles bruker hun tid på å prate med ministre og Stortingsrepresentanter.

Dalseg har hatt møte med arbeidsminister Anniken Hauglie, i forbindelse med at oppdalingen har ledet et arbeid med utformind og innsending av en resolusjon rundt foreldrepermisjon.Trøndelag Høyre vil be regjeringen evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker.

- Vi vil la familiene selv få velge hvordan de skal fordele foreldrepermisjonen, etter at mors barselperioden er avviklet. Familiene vet best hva som passer for dem. Det er ikke en statlig oppgave - og heller ikke Høyres ideologi å detaljestyre familiene, mener Dalseg.

- Ingen prinsipper eller lover kan likestille biologisk ulikhet. Hvor er begrepet barsel blitt av? Mors restituering etter et svangerskap og en fødsel har i alle tider vært omtalt som barseltiden. Det er en utfordring når vi ikke følger EU regulativ og vitenskaplig fundamentert fakta rundt mor og barn. Jeg vil minne om at amming er Norges viktigste folkehelsetiltak, uttale jordmora Dalseg til minister Hauglie, som lovet å ta med innspillet videre.

I møte med Margunn Ebbesen fra Stortingets næringskomité, formidlet Dalseg sitt syn på avviklingen av pelsdyrfarmene.



- Jeg har forventninger om at tilbudet som blir lagt frem engang før sommeren, må være bedre enn hva som kom frem da Landbruks- og matdepartementet sendte lovforslaget ut på høring. Har også en forventning om mer individuell behandling av hver enkelt bonde, alle pelsdyrfarmerne kan ikke behandles likt, da forskjellene er store på investeringer gjort, drift og egne ønsker for drift frem mot 2025, sier hun.

Dalseg peker da på at samlet kompensasjon etter forslaget var beregnet til inntil 365 millioner kroner, der 265 millioner for å kompensere verdien av driftskapital i pelsdyrvirksomheten, inntil 50 millioner kroner til opprydning og inntil 50 millioner kroner til omstilling til annen landbruksvirksomhet.

- Jeg har også vært tydelig på at det er utfordringer med forkjøkkenet og distribuering av for. Avvikling innenfor en 6 års periode, med ulik avvikling vil gi utfordringer, da dagens ordning er lik fordeling av fraktkostnadene.



Ebbesen sier at det er gode innspill som Dalseg har fremført på vegne av pelsdyrbøndene»

- Jeg vil ta med meg disse innspillene og gi de videre til regjeringen før de kommer med forslaget til kompensasjon til oppdretterne, sier stortingsrepresentanten.