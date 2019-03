– Vi ønsker gjerne oss flere flyktningvenner

Nyheter

Ukens blomst

Sivert Sæther jobber som konsulent i Flyktningetjenesten og det er han som stort sett har det første møtene med flyktningene som kommer til bygda.

– Det er veldig stas å få en slik påskjønnelse som dette. Jeg gjør mye av den synlige jobben, men denne blomsten ønsker å dele med alle mine kollegaer, sier Sæther til Opdalingen.

Sæther kom inn i dette mens han jobbet hos Vekst på Ny-Auna.

– Da begynte vi å ta på oss jobben med å skaffe møbler og lignende. Ny-Auna ble lagt ned på høsten 2015 og etter det ble jeg spurt om å begynne her hos Flyktningetjenesten, sier han.

Sæther er en av dem som har mye kontakt ut mot flyktningene som kommer.

– Jeg skaffer bolig til dem og tar imot dem når de kommer. I tillegg skaffer jeg det mest nødvendige de trenger for å kunne bo her. Når de er klar og har ankommet bygda, tar mine andre kollegaer over og hjelper dem blant annet med skole og rådgivning. Per dags dato er det for få kommunale boliger i Oppdal og da må vi ut på privatmarkedet. Det er mange private i Oppdal som vil leie ut og det setter vi veldig stor pris på, sier han.

I tillegg er han på Værnes for å plukke dem opp når de ankommer Trøndelag.

– Hva er det de ofte kommenterer når de kommer til Oppdal for første gang?

– De som kommer fra en by, synes det er veldig lite her. Også er det mange som liker snøen og som synes det er artig å være ute å renne på akebrett og lignende, sier han.

– Er det noen inntrykk eller opplevelser du husker ekstra godt?

– Det er ikke så mange som får seg jobb i starten og det er mange som ser at det lønner seg å gå skole og å ta fagbrev eller å gå videre på høyere utdanning. Der ser vi at det er mange som lykkes. Det er flere opplevelser og mange inntrykk jeg husker godt og det er vanskelig å velge ut bare en ting, sier han.

Det varierer fra år til år hvor mange flyktninger Oppdal kommune tar imot. I 2015, 2016 og 2017 var det over 30 flyktninger som kom til Oppdal. I fjor var det sagt at det skulle komme ti, men det kom tjue.

– I år er det sagt 15, men per dags dato har vi ikke tatt imot noen enda. De to siste årene har det stort sett kommet personer fra Syria, Iran og Irak, mens tidligere år har det kommet mange fra Eritrea, sier han.

For at våre nye landsmenn skal kunne integrere seg raskere i samfunnet, er det flere som i dag er flyktningvenner.

– Vi ønsker gjerne oss flere flyktningvenner. Vi ser at det er viktig for integreringen, sier han.