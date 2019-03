Dette firmaet fikk anbud ved Gravfeltet på Vang

Nyheter

Under onsdagens formannskapsmøte stilte Heidi Pawlik Carlson spørsmål om status ved gravfeltet på Vang, samtidig som hun lurte på hva slags gravearbeid som pågår på området i disse dager og om det er gjort noen undersøkelser for om det er gjort noen arkeologiske funn der det graves.

Jan Kåre Husa forsikrer om at gravingen som pågår nå ikke er relatert til selve gravfeltet.

- Det graves på parkeringsplassen, hvor det allerede har vært gjort gravearbeid tidligere. Grunnen til det er at det ligger en kommunal avløpsledning diagonalt over plassen, som det er behov for å koble seg på.

Varaordfører, som har stått i spissen for arbeidet på Vang de siste årene, fikk så ordet. Hun oppdaterte på sparket formannskapet om situasjonen og framtidsplanene for gravfeltet.

Der kom det fram at utbyggingen skal gjennomføres i løpet av 2019.

Prosjektet var nylig ute på anbud og kontraktsmøte med anbudsvinner Olav Solberg AS er overstått. Det blir altså Solberg som får ansvaret for bygging av inngangsportal til selve gravfeltet og et toalettbygg knyttet til området.

- Dette kommer nok opp i kommunestyret snart. Det er lagt en strategi for 2019, og jeg kan betrygge dere med at både Oppdal kommune som grunneiere og fylkeskommunen, som har forvaltningsansvaret, følger med og har kontroll på enhver spade som settes i jorda på gravfeltet, sier Ingvill Dalseg.

Hun opplyste også om at de gamle tømmerhusene som står på plassen skal fjernes.

- Husene har allerede stått der mye lenger enn det som var intensjonen. Bygningene er av en trondheimsmiddelaldersk arkitekturstil som ikke har noe med jernalderen, vikingene og temaene som løftes ved gravfeltet å gjøre. Det er uansett ikke ønskelig å ha hus stående på selve gravfeltet.

I tillegg til toalettbygg og inngangsportal, er det planer om å legge en sti rundt om på gravfeltet.

- Stien skal kanalisere ferdselen for å beskytte kulturminnene som ligger i dette området. Vi ser slitasje på gravhaugene, som følge av folk som går over dem. Det ønsker vi å unngå i framtiden.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og riksantikvaren.