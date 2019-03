Sendte brev til kommunen i 2017 – venter fortsatt på svar

Nyheter

Grendelaget i Bøasæter krets i Oppdal sendte 27. februar i 2017 et brev til Oppdal kommune, der de ba kommunen om å rydde opp i et tomtesalg der papirene ikke er i orden. For ett år siden, i 23. mars i 2018 ble henvendelsen purret for første gang, og 11. mars i år ble det purret igjen. Fortsatt har ikke kretsen mottatt et svar på sin henvendelse.