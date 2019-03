Rett fra mammapermisjon til daglig leder-jobb

Nyheter

Torsdag 28. mars åpner Vitus apotek dørene ved Aunasenteret.

I skrivende stund, er de i gang med sine aller siste forberedelser til butikkåpningen, som installasjon av datasystemer og å få fylt opp hyllene med varer.

- Jeg er veldig spent med tanke på åpningen. Det dukker stadig opp nye ting som må gjøres, men jeg føler vi ligger godt an. Jeg håper mange stikker innom på kaffe og kaker på åpningsdagen, sier daglig leder Eva Richter-Trummer (35) til Opdalingen.

Hun kommer rett fra ti måneders mamma-permisjon til jobben som daglig leder ved apoteket på Aunasenteret. Før permisjonen jobbet hun ved Vitus apotek på Domus.

- Hva tenker du om at det nå blir to Vitus apotek i Oppdal?

- Litt konkurranse blir det alltids, men dette gir oss også en fin mulighet til å få til et samarbeid mellom de to apotekene. Jeg tror det blir bra for kundene. Vi kommer nok til å snakke sammen, finne løsninger og dele erfaringer med hverandre. Det vil hjelpe oss assistere kundene på en bedre måte.

Legepasienter som vil ta ut resept får selv velge hvilket apotek de ønsker å hente resepten i.

Vitus apotek øynet muligheten for å åpne et andre apotek i Oppdal, da Narvesen-kiosken ble nedlagt i fjor.

- Vi snakket om at det var en fin beliggenhet og at dette var en god mulighet, sier Richter-Trummer.

Til å begynne med består apoteket av fem ansatte: Eva selv, Sonja Cekerevac, Valentina Štrangar, Eline Stensheim og Marlene Elda. De tre førstnevnte er utdannede farmasøyter. Eva utelukker ikke at det kan bli ansatt flere i fremtiden.

Eva utdannet seg til farmasøyt i hjemlandet Portugal, hvor hun jobbet i apotek fra 2007 frem til hun flyttet til Oppdal i 2015.

- Jeg har hatt mange forskjellige oppgaver innenfor bransjen, så jeg har opparbeidet meg en god del erfaring.

Det var den økonomiske krisen i hjemlandet som førte til at hun begynte å se seg om etter jobb i andre land.

- At vi endte opp i Norge er egentlig litt tilfeldig. Jeg fant ut at det var behov for farmasøyter i Norge og søkte på stillingen i Oppdal, hvor jeg fikk gode betingelser. Dermed flyttet jeg og mannen min, som opprinnelig kommer fra Østerrike, til Oppdal. Under jobbintervjuet ble jeg spurt om jeg hadde stått på ski før. Det hadde jeg. Kanskje det var derfor jeg fikk jobben, humrer hun.

- Hvorfor valgte du å bli farmasøyt?

- Jeg likte biologi og kjemi godt da jeg var yngre og fant etter hvert ut at farmasøyt passet ganske bra, da utdanningen består av begge de fagene. Da jeg gikk på universitet, var jeg sikker på at jeg aldri ville jobbe i et apotek. Jeg ville drive med forskning. Etter hvert fant jeg ut at det ikke passet meg. Jeg fant ut at jeg faktisk trivdes bedre i apotek, hvor jeg fikk jobbe med mennesker.

- Har du gjort deg opp noen tanker om hvordan denne butikken skal skille seg ut fra din tidligere arbeidsgiver?

- Egentlig ikke. Vi har litt mindre lokaler enn apoteket på Domus, så det blir nok litt mindre vareutvalg. Samtidig mener jeg det gir oss anledning til å fokusere mer på kundene. Vi vil gi dem gode tjenester og ha tett kontakt med dem. Jeg håper det kan være en fordel for oss. Ellers vil vi bare se an etterspørselen fra kundene og drive ut ifra den.

Portugiseren legger ikke skjul på at hun savner familie og venner, men hun holder tett kontakt med dem over internett.

- Og så går det ganske raskt å fly over på besøk. Jeg reiser hjem på besøk med jevne mellomrom.