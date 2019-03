Flere heiser stengt på grunn av sterk vind

Nyheter

I helga er det meldt mye vind og nedbør, spesielt i dag. I morgen er meldingene bedre.

Dale Maskin prepper store deler av løypenettet her i Oppdal og de skriver på Facebook at de i løpet av denne uka vedlikeholdt mesteparten av løypenettet.

- Sterk vind fredag, gjorde at vi måtte avslutte løypepreppinga. Fokksnø la seg i sporene like bak tråkkemaskina, særlig langs Skarvatnet. Ved Fjellskolen meldes det om fine løyper. Fjelløypene er ikke kjørt de siste dagene, skriver de på Facebook.

På Lønset og i Storlidalen opplyser tråkkemannskapet at det ikke vil bli kjørt opp spor rundt Høa, på grunn av værmeldingene. I morgentimene i dag melder de om at de har fått problemer med fresen på tråkkemaskina.

- Vi kom nesten til trimposten ved Tovatna, så vi må kjøre ned igjen på beltene. Kjører den øvre løypa slik at den nedre skal være ganske ok å gå om noen vil ta seg en "ruskeværstur". Det er bare å beklage at dette. Bårdsgarden - nesten Tovatna blir den eneste løypa i dag, skriver tråkkemannskapet i Storlidalen og på Lønset på Facebook.

Det er ikke bare i stamløypenettet det er utfordringer med tanke på været. Også i alpinanlegget blir det noe redusert tilbud i dag.

- I dag holder vi åpent i de nedre delene av Vangslia med Håkerheisen, Solheisen, Pomaheisen og Barneheisen. I Stølen holder vi åpent Barneheisen og t- krokheisen til Gråberget. Hovden og Ådalen er foreløpig stengt pga mye vind i fjellet, opplyser Oppdal skisenter.