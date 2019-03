Nyheter

Onsdag formiddag gjennomførte politiet en trafikkontroll på Fv 700 i Berkåk sentrum.

45 kjøretøy ble stanset, der sjåførene ble kontrollert for mobilbruk og promille, samt at de måtte fremvise at nødvendige dokumenter var i orden.

- Ingen reaksjoner, er den oppløftende konklusjonen fra politibetjent Geir Stenkløv.