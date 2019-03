Hedret for sitt engasjement

Nyheter

Under Sør-Trøndelag Røde Kors sitt årsmøte i helga, ble Terje Aunøien, leder i Oppdal Røde Kors, tildelt Røde Kors’ fortjenestediplom med nål.

Begrunnelsen for tildelingen er at Terje i en årrekke har vært en stor ressurs for Sør-Trøndelag som distrikt og de lokale Hjelpekorpsene rundt om.

- Han er engasjert, strukturert og rettferdig i sitt arbeid. Spesielt hans innsats inn mot Distriktsmesterskap i hjelpekorps vært strålende! Her har han bidratt i flere roller, bla som leder for arrangementet og leder for ringløypen. Terje har vært essensiell i at distriktsmesterskapet har blitt en så stor del av tradisjonene i Sør-Trøndelag Røde Kors, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Hun sier også at han skal også ha mye av æren for at det internasjonale arbeidet gjennom organisasjonsutviklingsprosjektet i Georgia har fått så god oppslutning av hjelpekorpsene i distriktet.

- Kvaliteten på aktivitetene knyttet til søk og redning samt beredskap i dette prosjektet økte da han satt i Internasjonalt utvalg fra 2013 - 2016, og man fikk et annet fokus på utveksling av hjelpekorpskompetanse, sier hun.

Terje har også vært medlem i distriktsråd hjelpekorps fra 2013-2015 og fra 2016-2017 som nestleder.