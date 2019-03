Prøvde alpinski for aller første gang

Nyheter

Oppdalsbanken serverte grillpølser og varm drikke i Vangslia. Det var også mulig å få leid skiutstyr gratis denne ettermiddagen, et tilbud som et tyvetalls voksne og unge benyttet seg av. Noen for å finne ut om alpint var noe for dem. Andre fordi de ikke har råd til heiskort for hele familien, og dermed benyttet seg av tilbudet denne kvelden.

Elias Smeby Sæther (8) hadde lånt ski sammen med mamman sin. Han hadde kjørt litt før. Turen gikk med heisen opp til under henget.

- Det gikk litt dårlig til å begynne med, men mye bedre etterhvert, sa han etterpå.

Han hadde veldig lyst til å prøve igjen senere, kunne han fortelle, når han litt sliten leverte tilbake utsyret.

Ingrid Sandstad prøvde alpinski for første gang. Hun var med lederene i Villmarken 4H, og skulle ikke være dårligere enn de andre. Dermed ble det å låne ski.

- Det var jækla godt å få på egne sko igjen, sa hun etter endt kjøring.

Og ja - hun var litt støl etter kjøringen. Men var stolt over å komme seg ned uten fall. Og kunne ikke utelate at det kunne bli flere turer senere.

- Det var litt gøy også.