Planlegger stor beredskapsøvelse

42 kommuner i Trøndelag deltar i en omfattende beredskapsøvelse i begynnelsen av april måned. Nærmere 350 mennesker blir involvert i øvelsen, skriver fylkesmannen på sine nettsider. Oppdal og Rennebu er blant kommunene som deltar.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som står bak «Øvelse Sodd 2019». Samtlige kommuner i fylket har fått tilbud om å delta i beredskapsøvelsen. Hensikten med øvelsen er å bedre kommunenes evne til å håndtere en pandemi, samtidig som de skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og kommunale tjenester. Øvelsen gjennomføres 3.april 2019.

Scenarioet for øvelsen er pandemi – det vil si et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Begrepet brukes hovedsakelig om infeksjonssykdommer. Et alvorlig utbrudd av en pandemisk influensa er ett av de mest utfordrende samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss. Av den grunn er også dette ett av scenariene som trekkes fram i risiko- og sårbarhetsanalysen for Trøndelag, ROS Trøndelag 2019.

Meningen med øvelser er å bedre beredskapen og krisehåndteringen. Av den grunn legger Fylkesmannen stor vekt på evaluering etter øvelser. Dette for å finne mulige forbedringspunkter. Etter fjorårets øvelse sodd meldte deltakerkommunene over 200 tiltak og forbedringspunkt. Det handlet om alt fra anskaffelser av nødnett og satellittelefoner, ulike planer for å opprettholde forsyninger og innkjøp av nødstrømsaggregat med mere.