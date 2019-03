Uforutsette utgiftsøkninger førte til budsjettsmell

Nyheter

Etter å ha gått cirka 1,5 millioner kroner i overskudd totalt de to siste årene, ble 2018 en aldri så liten nedtur for Oppdal kulturhus. Regnskapet, som ble lagt fram under årsmøtet mandag 18. mars, viser et netto driftsresultat på minus 896 909 kroner.