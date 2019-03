Felleslista er historie, nå stiller Høyre og Venstre i Rennebu egne lister til kommunevalget. Her kan du lese navnene

Nyheter

Så og si i siste liten, fristen går ut førstkommende søndag, er det nå klart at både Høyre og Venstre i Rennebu stiller egne lister til det kommende kommunevalget. Dermed er det definitivt klart at felleslista er historie.

- Det er alltid spørsmål om en får tak i nok kandidater som er villige til å stille seg til disposisjon, men vi er glade for at dette nå er i orden. Å gå solo etter mange år med listesamarbeid, er både spennende og uvant, forteller leder i Rennebu Høyre, Anne Karin Nyberg.

Vi merker oss at en av veteranene i lokalpolitikken i Rennebu, Wenche Teigen, nå gir seg etter å ha sittet mange år i kommunestyret.

Rennebu Høyre stiller med følgende liste til Kommunevalget 2019:

1. Jan Arve Nyberg, Berkåk

2. Torstein Engen, Berkåk

3. Tore Øverland, Stamnan

4. Ove Einar Drugudal, Voll

5. Ottar Ramstad, Stamnan

6. Kjell Ove Ødegård, Berkåk

7. Morten Olsen, Berkåk

8. Gunhild Sæter, Berkåk

9. Harry Lyder, Berkåk

- Vi kunne godt ønsket oss flere kvinner på lista, men de som er forespurt, takket nei. Nå fokuserer vi på lokalpolitikken, og vil jobbe for det som er best for bygda vår. Vi i Høyre står for verdier vi vil bringe videre, sier Anne Karin Nyberg i Rennebu Høyre.

Bjørn Inge Haugset, leder for Rennebu Venstre, bekrefter at partiet leverte inn sin liste onsdag.

- Det var egentlig ikke så krevende å få navnene på plass, og vi kommer heller ikke med noen revolusjonstanker i forhold til lokalpolitikken. Programmet er foreløpig bare på kladdestadiet, så det får vi komme tilbake til, men saker som kommunal økonomi, E6, og helsesenter vil nok stå sentralt for oss, sier han.

I motsetning til kollega Teigen fra Høyre, har en annen av veteranene i lokalpolitikken, Eli Krogstad, sagt ja til å toppe Venstre sin liste foran kommunevalget.

Rennebu Venstre sin liste ser slik ut:

1. Eli Krogstad, Berkåk

2. John Magne Eggan, Ulsberg

3. May-Lill Eggan, Berkåk

4. Magnar Langklopp, Berkåk

5. Bjørn Inge Haugset, Stamnan

6. Jan Eggen, Berkåk

7. Sigrid Lundaløkk, Voll

Begge de to partiene vil presentere sitt valgprogram ved en senere anledning.