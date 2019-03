Trekker klage på ekspropriasjonsvedtak

Nyheter

Brøyternes advokat, Ivar Chr. Andersskog, sendte 25. mars et brev til fylkesmannen med beskjed om at lovlighetsklagen på kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av Gjevilvassvegen, som ble overprøvd og sendt videre til Fylkesmannen fra kommunestyremøtet i Oppdal 7. mars, nå trekkes.

Bakgrunn for klagen, var at brøyterne mente at rådmann Dagfinn Skjølsvold under behandlingen av saken skal ha gitt opplysninger som var uriktige.

«Disse opplysningene mener vi er av en slik karakter at det er grunn til å regne med at de har vært utslagsgivende for enkelte representanters stemmegivning. Vi peker konkret på rådmannens opplysning til kommunestyret om at kommunestyret ville ha en angremulighet på å gjennomføre ekspropriasjonen i ett år etter avsigelsen av ekspropriasjonsskjønnet», skrev de i et brev adressert til fylkesmannen i Trøndelag 8. januar.

Nå skriver Andersskog følgende i sitt brev til Fylkesmannen:

«Saken er brakt inn for skjønnsretten, og hvor partene har nedlagt påstand om at skjønnet nektes fremmet. Da skjønnsretten må foreta prejudisiell prøving av vedtaket, ser en ikke behov for å få realitetsbehandlet klagen.

Klagen trekkes herved.»