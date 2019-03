Blir blank i øynene, når hun tenker tilbake på innsatsen som ble lagt ned

Nyheter

Det å få en superstjerne som Astrid Smeplass til å komme hjem til Rennebu for å holde konsert, krever mye arbeid, både før, under og etter selve konserten. Det er nemlig ikke bare å leie et lokale og kjøpe inn noen wienerpølser, slik pappa Trond (med et smil) ifølge artisten selv har hevdet.

Musikere, crew, frivillige og 1250 betalende konsertgjengere i alle aldre, krever sitt av arrangøren, og tilbakemeldingene etter at det hele er over, er da også overveldende positive.

–Tusen takk til dere alle for en helt fantastisk jobb, og en kongedag i Rennebu. Utrolig gøy at dere snudde dere så raskt rundt, og vi er utrolig imponert over jobben, gleden og engasjementet, skriver manager Halvor Marstrander i en epost til arrangørene dagen derpå.

Hovedkomiteen og alle andre som bidra til årets happening i Rennebuhallen, fortjener derfor all mulig skryt for jobben som er nedlagt i forbindelse med Astrid S i Rennebuhallen.

Rennebu Frivilligsentral, Berkåk Rock, Rennebu kommune og Rennebumartnan hadde alle en viktig finger med i spillet, og Karin Aasbakk ved Frivilligsentralen mottar Ukens blomst fra lokalavisa på vegne av dem alle.

Karin forteller at frivilligsentralen i første rekke hadde ansvaret for garderober og mat.

–Vi laget garderoben passe koselig i henhold til raideren, og sørget for maten. På riggedagen serverte vi mat til gjengen i Berkåk Rock og andre som sjauet før konserten. Søndag ordnet vi med mat til Astrid, crewet og alle de frivillige som bidro, forteller hun.

Berkåk Rock med Knut Berntsen i spissen, hadde kontakten inn mot managementet i forkant av konserten, og jobbet ellers fra fredag med å rigge scene, lyd, lys og alt som ellers hører med.

–Maken til mannfolk. De jobba fredag, lørdag og søndag og var alltid blide. De kom fra Orkanger, Trondheim og jeg vet ikke hva for å hjelpe til, og ble veldig takknemlige bare vi kom med litt mat og drikke. For en gjeng, her snakker vi skikkelig dugnadsånd, sier Karin og blir nesten blank i øynene når hun tenker tilbake.

Rennebu kommune er eiere av hallen, og hadde i første rekke ansvaret for billettsalget og selve bruken av hallen, herunder hvor mange som fikk slippe inn, og så videre.

– Du må få med noen rosende ord om tilsynsvakta. Jon Knutsen bør så avgjort ha sin del av blomsten, han er alltid imøtekommende og hjelpsom, og gjør mye mer enn det mandatet hans tilsier, sier Karin.

Kenneth Teigen i Rennebumartnan hadde ansvaret som pressekontakt, og var med det en viktig bidragsyter, slik at både Opdalingen, andre lokalaviser, Adresseavisen og NRK fikk den servicen som er forventet – og vel så det.

Renneb Frivilligsentral tar altså imot blomsten på vegne av, den er fullt fortjent – og den er til dere alle.