Talentstipend på 20 000 kroner til ung alpinist fra Oppdal

Nyheter

Lørdag kveld mottok Timon Haugan 20 000 kroner i form av et talentstipend av SpareBank 1 SMN.

Timon Haugan var bare tre år gammel da han forelsket seg i skibakkene i OppdaL Han visste allerede da at det var alpinist han skulle bli. Siden den gang har han vunnet Norges Cup U18, tatt sølv i Junior-VM, og har 7 NM-medaljer.

I skrivende stund leder han Europacupen sammenlagt. 22-åringen er også godt inne blant verdens 50 beste i slalåm, men det holder ikke for Timon.

- Nå er målet topp 15 innen to år, sier han.

Målet med SpareBank 1 SMN Talentstipend er å løfte frem, utvikle og inspirere lokale talenter slik at de lettere kan nå sine mål. Felles for talentvinnerne er at de har evnen til å gjøre en forskjell, de våger å prøve der andre kanskje vil gi opp, og de ønsker å bidra positivt til regionen de er fra, skriver banken i en pessemelding.

Det er 22. gang banken deler ut stipend til talentfulle ungdommer, der over en halv million kroner deles ut som stipend til unge talenter innen næring, idrett og kultur i Trøndelag og Nordvestlandet

Utdelingen fant sted i bankens lokaler ved hovedkontoret i Trondheim.

Banken mottok flere hundre søknader fordelt på kategoriene samfunn, idrett og kultur. Vinnerne ble kåret etter nøye vurdering av fagjuryer.

Hovedstipendvinnerne i hver kategori ble tildelt 50 000 kroner, mens øvrige vinnere fikk 20 000 kroner. I alt 23 talent mottok stipend. De tre talentene innen kategoriene idrett, kultur og samfunn, som mottok 50 000 kroner hver, gikk til fotballspiller Malin Skulstad Sunde, Ålesund, jazzmusiker Malin Dahl Ødegård, Rauma og gründer Marcus Bomann, Steinkjer.

Prisvinnerne fikk en hel dag i banken, hvor de på formiddagen startet med et faglig program der Birgit Skarstein, Johan Kaggestad og Eldar Rønning delte av sine erfaringer rundt hva som skal til for å lykkes. Dagen ble avsluttet med prisutdeling og festmiddag for talentene og deres inviterte gjester.



- Sammen med våre nære omgivelser bidrar vi til å bygge, støtte og utvikle hele regionen. For å lykkes er det viktig å ha unge talent som viser vei og inspirerer andre. Det er med stor glede vi gjør stas på dem gjennom SpareBank 1 SMNs talentstipend, sier konsernbanksjef Eli Arnstad som leder bankens gavefond.

Siden 2003 har banken delt ut over ti millioner kroner i talentstipend, fordelt på over 400 talenter.