I dag blir det klart om Rennebu kommer til den nasjonale finalen i NRK's Klassequizen

Nyheter

Mandag ettermiddag er det klart for fylkesfinale i NRK-satsningen Klassequizen på Tyholt i Trondheim. Her kjemper trioen Sigrid Øverland Kjeka, Sokrates Ingolfsson Dragset og Håvard Gjermundson Kvam fra Rennebu barne- og ungdomsskole om en plass i den nasjonale finalen.

De fire skolene som kjemper om de to plassene til landsfinalen, kommer fra Brandsfjord, Rennebu, Grong og Inderøy. De møtes til dyst på NRK Tyholt mandag 1. april, og to av skolene går videre til landsfinalen i Oslo senere i år.

Den første finalen starter klokken 14.15, og går mellom Brandsfjord og Rennebu. En time senere duellerer Grong og Inderøy i den andre finalen, som begge sendes sendes i NRK Trøndelags ettermiddagssending.

Klassequizen er NRKs nasjonale kunnskapskonkurranse for 10.-klassinger. I år har altså 50 skoler fra Trøndelag konkurrert om å ta seg videre til landsfinale i Oslo.

I Klassequizen er det tre elever på hvert lag, og det er mulig å skåre 12 poeng totalt.

De to vinnerne, som får æren av å representere Trøndelag i landsfinalen, får også en premie på 5.000 kroner. Den nasjonale finalen blir i sendt i to omganger på NRK1 i vår. Programledere for klassequizen i Trøndelag er Bjørn Solli, Ellen Flå og Grete Thobroe.