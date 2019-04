Omlastingsterminal som avlasting for godsterminal

Nyheter

Øyregionen Hitra- Frøya, har i dag et stort volum av laks og sjøproduksjon. Daglig kjører 100 vogntog gjennom Hitratunellen med en last som har en årlig verdi på 20 milliarder kroner. Dette volumet og omsetningen er estimert til å femdobles de neste 30 årene.

Volumet transporteres i dag med lastebiler på den såkalte lakseveien. Lakseveien ender på Berkåk, enten via Klett og E6 eller på Fv 700 via Storås. I tillegg kommer også betydelige mengder fra Surnadal via Storås på Fv 700. Det frekventerer 1450 vogntog daglig gjennom Berkåk.

– Hitra kommune jobber nå med å få fylkeskommunen og politikerne i Oslo til å forstå at dagens infrastruktur, ikke er beregnet for verken dagens eller morgendagens vekst av dette volumet, forteller Trygve Dybdahl, prosjektleder Plan i Hitra kommune, med master i veg og jernbaneteknikk.

–Dersom vi klarer å få noe av veksten over på sjø og bane, vil det være en god start, sier han.

Ola Øie i Rennebu og ordførerkollega i Hitra kommune, har tidligere gått ut sammen med regionleder i Norges Lastebilforbund Roar Melum, der de foreslo Rennebu og Berkåk som ny godsterminal.

– Det som ikke fremkom i tidligere reportasjer, er at det ikke er ment som en alternativ godsterminal i stedet for Torgård, men som en omlastingsterminal som avlasting for Torgård. Dette konseptet og muligheten for dette, ble presentert på Workshop Gods i forrige uke av Øie og meg, sier Dybdahl.

– Det som er like viktig, er at dette konseptet, kan med få midler, etableres på flere steder innenfor de allerede bevilgede midlene i NTP. Da vil man flytte flaskehalsene, redusere kødannelser på veiene, og dermed også øke kapasiteten på blant annet persontogtransporten, legger han til.

Dybdahl mener slike desentraliserte etableringer vil avlaste det skisserte behovet ved Torgård, slik det er presentert i dag. Dermed kan også Torgård bli gjennomført, men da med et mindre behov for investeringer.

–Det dreier seg om å tilpasse seg nye metoder og teknologi, og der et tog kan stoppe, kan et tog i teorien også omlastes, sier han.

Det jobbes nå med markedsaktørene som eier varene, her nordgående transport (i første rekke dagligvare), og sørgående (laks og sjømatnæringen), samt BaneNor for en kommersiell mulighet for gjennomføringen av dette konseptet.

Kort sagt kan en si at ideen er at laksen lastes på vogntog på Hitra, lastes om på tog på Berkåk, før den fraktes med jernbanen til Gardermoen, før den flys ut i verden.

– Ideen jeg lanserte, er kanskje ikke så tullete. Vår region har muligheter for en slik løsning, men da må jernbanen og infrastruktur vei komme på banen. Sjøen ligger jo der, ferdig brøytet, sier Ola Øie.