Enstemmig kommunestyre om å gå i forhandlinger med TrønderEnergi

Nyheter

I forbindelse med at Oppdal kommune solgte 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS, ble det blant annet inngått en aksjonæravtale. Aksjonæravtalens punkt 9.3 har en bestemmelse om at Oppdal kommune kan gjøre gjeldende en opsjon på å selge alle sine aksjer i Oppdal Everk til TrønderEnergi Nett innen 31. desember i år. Avtalen opererte med to opsjonsfrister, som var 1. juli i fjor og 31. desember 2019.

Kommunestyret vedtok i junimøtet i fjor å ikke benytte opsjonen som gikk ut 1. juli.

Kommunestyret skulle i dagens kommunestyremøte å ta stilling til om at de skulle vurdere å benytte seg av opsjonen som går ut ved årsskiftet.

I sin vurdering til kommunestyret skriver rådmannen at om Oppdal kommunestyre ikke benytter seg av opsjonen som går ut 31. desember i år, kan selvfølgelig TrønderEnergi Nett kjøpe aksjene på et senere tidspunkt. Sannsynligheten er da stor for at salgssummen etter den tid vil ligge nær bokført egenkapital i Oppdal Everk, det vil si at Oppdal kommune går glipp av 27,8 millioner kroner.

- På bakgrunn av at det i fremtiden vil bli utfordrende å være en liten nettaktør og muligheten for å oppnå en god pris på resterende aksjepost i Oppdal Everk, vil rådmannen anbefale at det gjennomføres forhandlinger med Trønder Energi Nett i den hensikt å utrede hvilke konsekvenser det har for Oppdalssamfunnet og for Oppdal kommune å utøve opsjonen som utløper 31. desember i år og hvilke konsekvenser det vil kunne få om opsjonen ikke utøves.

Et enstemmig kommunestyre sa ja til rådmannens tilrådning. Nå trenger kommunestyret mer informasjon om hvilke faktorer som kommunestyret mener er viktig å ha med i en avtale.

Ketil Jacobsen (H) la fram et tilleggsforslag til rådmannens tilrådning. Han mener at behandlingstiden fram til 20. juni er litt kort. Forslaget går ut på at om det er behov for mere tid til forhandlingene kan avtalen legges frem til kommunestyret i et ekstraordinært kommunestyremøte i løpet av september eller i kommunestyretmøtet 3. oktober.

Forslaget til Jacobsen ble enstemmig vedtatt.

Tor Snøve (Ap) mener at man må ha god tid framover til forhandlingene. Han la fram et forslag om å utsette behandlingen av å benytte seg av opsjon 2 til siste kommunestyremøte før opsjonstid utløper.

Forslaget fra Tor Snøve var et fellesforslag fra Tor Snøve (Ap), Eirin Heggvold (Ap), Erik G. Fagerhaug (Ap), Monica Flor (Ap), Ingvill Dalseg (H), Olav Skjøtskift (Sp), Ola Skarsheim (Sp), Kari Toftaker (Sp) og Bjørg M. Sæteren (Sp).

Forslaget fra Snøve falt med ni stemmer.