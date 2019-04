Ikke enighet om kulvert på Driva - bygger resten av gangveien mens det forhandles

Nyheter

Rett etter sommerferien starter byggingen av gang- og sykkelvei mellom Hevle og Driva. Det sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied til Opdalingen.

Statens vegvesen legger nå siste hånd på anbudsgrunnlaget, og hele prosjektet vil lyses ut som en totalenterprise, opplyser Lied.

- Vi går ut med åpen anbudsrunde nå i april, og håper å begynne rett etter sommeren. Vi er ikke helt i mål, i forhold til at vi er i kontakt med kommunen for å få en reguleringsendring, og så er det på et punkt vi jobber med en grunneier for å finne en konstruktiv løsning, sier hun.

Det er området rundt Drivdalen diesel at det fremdeles gjenstår litt jobb før alle detaljer er på plass. I dette området er det planlagt en kulvert, men Lied sier at dette ikke er til hinder for oppstart av prosjektet.

- Kulverten får vi komme tilbake til. Vi bygger resten av strekningen, så tar vi eventuelt kulverten til slutt eller når vi har kommet til en løsning. Det er satt av penger til dette prosjektet i år.

Lied vil ikke si noe om kostnadsrammen nå, men da Opdalingen skrev om saken i 2016, var hele prosjektet beregnet til cirka 55 millioner kroner.

OASE Drivdalen har jobbet for dette i en årrekke. Der bar det glede i fjor da prosjektet ble kjent. Nå har Drivdalingene gått og ventet lenge på byggestart.

- Dette er et prosjekt hvor det har vært mye fram og tilbake. Folk ble glade da vi fikk nyheten i går, men det er mange som ikke vil tro på det før de får se det, sa Ola Arne Aune til Opdalingen i fjor.

Stein Magne Lauritzen sier etter at Opdalingen har referert samtalen med Lied at han føler seg sikker på at det blir åpning i løpet av sommeren eller høsten.

- Det er helt ypperlig, og jeg ser frem til dagen da vi skal klippe snoren. Regionvegsjefen og Opdalingen er invitert med til å være med å klippe snora. Det blir en hyggelig avslutning på et langt prosjekt, sier han.

Nytt forslag

Lauritzen sier at det i årsmøtet i OASE denne uken ble lagt frem et nytt forslag til løsning rundt dieselanlegget. Dette forslaget går på at det er mulig å forlenge kulverten noe, og legge gang- og sykkelvegen på baksiden av dieselanlegget. Dette forlaget er meldt inn til vegvesenets prosjektleder.

- Noe av innvendingene har gått på trafikksikkerhet og kryssing av E6. Hvis man greier å få gangveien på baksiden av dieselanlegget vil det være en god løsning. Det er bra at de nå setter igang prosjektet, slik at vi får en løsning på dette, sier Lauritzen.

Han synes det er helt greit å vente noen ekstra måneder, så lenge det hele blir realisert.