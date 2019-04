Kontroll på husbrann

Nyheter

Det begynte å brenne i et bolighus i Rennebu like før klokka åtte torsdag kveld. Huset ligger like sør for Berkåk sentrum. Huset ble overtent og nødetatene kom raskt på stedet.

Gunnar Sundli hos Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) opplyser til Opdalingen at huset er ubebodd.

- Det skal være brann i et kjøkken og det er flammer og røyk som kommer ut av vinduene. Huset er ubebodd og det er ikke folk til stede, sier han til Opdalingen.

Opdalingens journalist på stedet forteller at brannvesenet fikk raskt kontroll på stedet og fikk slukket flammene.

Politiet opplyser på Twitter at slukningsarbeidet er igang. Huset ligger mellom E6 og jernbanelinja og brannen er godt synlig derfra.

- Opplysninger fra vitner tilsier at huset er ubebodd for tiden på grunn av oppussing. Brannen er under kontroll og politiet har kontakt med huseier. Brannårsaken etterforskes, avhør pågår, skriver politiet.