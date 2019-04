- Sikrer viktige investeringer

Nyheter

Oppdal kommune mottok 22. januar i år forslag til detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd fra Pro Invenia. Planen omfatter del av gnr 356 bnr 1 (Oppdal bygdeallmenning). Forslagsstiller er Oppdal Sten AS. Bygningsrådet skal 1. gangs behandle detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd førstkommende mandag.

Under oppstartsmøtet ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått. Planområdet er cirka 303 da., hvorav 193 da. er avsatt til skiferdrift. Planområdet ligger i den nordøstre delen av Svahøa, cirka 3,4 kilometer i luftlinje vest for Nerskogvegen. Adkomst til området er Svahøvegen. Dersom det er god skifer gjennom hele området, kan det i teorien utvinnes 1 721 000 kubikkmeter. Årlig uttaksmengde forventes å ligge på 15 000 kubikkmeter.

De største utfordringene knyttet til utarbeiding av en reguleringsplan som legger opp til fortsatt drift av skiferbruddet, er at bruddet ligger innenfor hensynssone reindrift i kommuneplanens arealdel.

I den landbruksfaglige vurderingen kommer det fram at en utvidelse av skiferdrifta i Svahøa er samlet sett uheldig for landbruksdrifta i området, først og fremst for reindrifta.

- Foreslåtte avbøtende tiltak i konsekvensanalysen fra Norut er tiltak som vil være med på å redusere driftsulempene for reindrift, skriver rådmannen i sin vurdering.

Rådmannen påpeker at konsekvensutredningen omhandler konsekvensene av gjenopptakelse og utvidet virksomhet.

- All den tid det har vært drevet skiferbrudd i området i flere tiår, kan rådmannen ikke se at det er snakk om gjenopptakelse av driften. Det medfører riktighet at virksomheten er noe utvidet i forhold til tidligere drift, skriver rådmannen.

Oppdal Sten AS opplyser at bruddet i Svahøa står for cirka 25 prosent av bedriftens omsetning, noe som utgjør cirka 10 millioner kroner per år. Råstoff fra bruddet i Svahøa er med på sikre inntekter til nødvendige investeringer i Oppdal Sten AS.

Rådmannen sier også at produktene fra Svahøa gir tilgang til kortreiste skiferprodukter i Oppdal med omegn. Videre gir bruk av denne skifertypen i bygge- og anleggsprodukter i større byer en god markedsføring av bedriften Oppdal Sten AS, men også bygda Oppdal.

- Redusert drift eller nedlegging av bruddet vil gi negative konsekvenser for Oppdal kommune i form av reduserte skatteinntekter. Dette vil igjen kunne gjøre det vanskeligere på en god måte å yte de tjenestene kommunens innbyggere skal ha.

Uttak av skifer fra bruddet i Svahøa er også med på å sikre inntekter til Oppdal Bygdeallmenning som grunneier, skriver rådmannen i sin vurdering.

Rådmannen vil tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn.