To førerkortbeslag og bekymringsmelding om oppførsel i rundkjøringer

Nyheter

Onsdag gikk den store kontrolldagen, også kjent som «speedmarathon», av stabelen i Midt-Norge. UP har i følge Adressa hatt hele 35 UP-betjenter i sving dette døgnet. Disse har tatt for seg 20 kontrollsteder i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Langs E6 i Oppdal fikk to bilister sine førerkort midlertidig inndratt denne dagen.

- Den første ble tatt for å kjøre for fort, noe som førte til tre nye prikker på førerkortet, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

Vedkommende kom da opp i totalt åtte prikker eller mer på sitt førerkort – hvilket betyr beslag.

Den andre ble tatt for å kjøre 93 kilometer i timen i 60-sonen ved Driva, sør for Oppdal. På gjensyn, førerkort.

I tillegg ble det skrevet ni forenkla forelegg for fartsbruk og to forenkla forelegg for mobilbruk i Opdalingens nedslagsfelt.

Opdalingen har også mottatt bekymringsmeldinger fra en motorsyklist vedrørende folks oppførsel i rundkjøringer i Oppdal.

- Folk både legger seg feil og blinker feil inn og ut av rundkjøringene. Dette er et ganske hett tema i diverse Facebook-grupper for oss motorsyklister. Nå sist endte det nesten med at jeg ble påkjørt. Bilisten blinket til høyre og la seg ytters, mens jeg lå innerst og skulle til venstre i rundkjøringen. Plutselig skar bilen inn foran meg og skulle til venstre, også. Heldigvis klarte bilisten å bråstoppe, sier motorsyklisten.

Lensmann Skårsmoen sier politiet er observante på folks oppførsel i rundkjøringene når de er ute på patrulje, men at de sjelden har ressurser til å fokusere på å holde kontroller der.

- Generelt synes jeg folk har blitt ganske flinke til å bruke blinklys både inn og ut av rundkjøringer. Noen henger selvsagt etter, men det blir bedre. Særlig ut av rundkjøringene er det fortsatt forbedringspotensiale, sier Skårsmoen.