– En røverhistorie fra Vietnam

Per Frost har organisert en prosess for å gi barna i folkegruppen Co Tu i Vietnam et skriftspråk. Prosessen ble så vellykket at den blir gjentatt for to folkegrupper til. Nå mangler bare finansiering og politisk vilje til å videreføre prosjektet for de 19 gjenværende skriftløse minoriteter i Vietnam.