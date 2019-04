Hodejegere fram til 1956

Nyheter

- 64 000 av Co Tu’ene bor i Vietnam, mens 40 000 bor i Laos. For flere tusen år siden var dette et Arisk folk som bodde i Nord-India. De har gjennom årene blitt gradvis fortrengt til fjellområdene i Vietnam og Laos der Franskmennene senere kolonialiserte områdene under fellesnavnet «Indokina». De levde i selvstyrte landsbyer og hadde vennelandsbyer og fiendelandsbyer. De var animistiske hodejegere, og den siste gangen dette foregikk var så sent som i 1956. De trodde man tilegnet seg en sterk ånd gjennom dette, forteller Frost.

Videre forteller han at folkegruppen opprinnelig drev svedjebruk, der de sved av jordstykker og flyttet videre til neste jordstykke etter to år, i en syklus på tolv år. De enkelte landsbyene hadde hevd på jordbyttesirkelen. De hadde en byttehandel- og gaveøkonomi, og klarte selv med denne solidariske samfunnsformen å utvikle et helsevesen og skolevesen.

– Fantastiske krigere

– Co Tu’ene var fantastiske krigere. De tilsluttet seg kommunistene for å kjempe mot koloniherrene - først Frankrike, deretter USA. De hadde ikke tilgang til skytevåpen før en gang ut på 1960-tallet - kastet ut den amerikanske marinebasen fra sitt område, og puttet chili i luftinntaket på amerikanske tanks. Dette var en effektiv måte for Co Tu’ene å innta tanksene på, beskriver Frost.

Selv om dette er et folk som har overlevd de verste krigshandlinger, diskuterte han aldri politikk eller krigen med dem under feltarbeidet, og de tok aldri opp temaet.

Frost forklarer videre at det kommunistiske regelverket tilsier at barn skal lære seg vietnamesisk når de begynner på skolen, et språk som ikke er morsmålet deres. Som «gode kommunister» har Co Tu’ene fulgt dette pålegget.

Viktig å få på plass et skriftspråk

Forskningen tilsier derimot at det tar mye lenger tid å lære seg å lese og skrive på et annet språk enn på morsmålet. Derfor er det viktig å få på plass et skriftspråk for Co Tu-folket.

– Urfolkskonvensjonen sier at alle har rett til å bruke sitt eget språk. Likevel unngår Vietnam konvensjonen – de er «etniske minoriteter» og ikke «urfolk». Loven sier stadig at det er forbudt å undervise på morsmålet i 1. til 4. klasse, men for pilotprosjektets undervisning er det nå gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen.