Pilking i sør og pilking i vest

I påska går det to isfiskekonkurranser av stabelen i Oppdal. Først skal det konkurreres ved Ångardsvatnet i Storlidalen. Det er prosjektgruppa «Fritt liv på Lønset» som, i samarbeid med Lønset grunneiarlag, har ansvar for arrangementet.

Hovedpremien er en elektrisk sparksykkel. Det blir premie både for største fisk, minste fisk og for den som fanget flest fisk.

- Selv om påska er sein i år, så er isen trygg. Et par dager før isfiskekonkurransen vil Trønderenergis pumpestasjon sette i gang med å redusere faren for overvann. Dette blir en folkefest for alle som trives med uteliv, skriver Ivar Horvli i en pressemelding.

På skjærtorsdag, er det Drivdalen IL sin tur. Deres isfiskekonkurranse finner sted på Gåvålivatnet.

Denne konkurransen har gått stort sett årlig siden 1989. Den gang med 40 deltakere. Siden har deltakelsen økt. Nå trekker de vanligvis rundt 300 deltakere.

Isfiskekonkurransen har blitt en viktig inntektskilde for idrettslaget. Sammen med deltakerantallet, har verdien på premiene vokst fra år til år.

I palmehelga vil idrettslaget prøveborre, for å forsikre seg om at isen er trygg.