Svømte fem mil

Nyheter

Marita Måren-Tøndel var den aller ivrigste svømmeren i badeanlegget i Oppdal, da Norges største mosjonskampanje gikk av stabelen i vinter.

Tøndel svømte hele 50 900 meter på tre måneder. Som belønning fikk hun fem fribilletter til badeanlegget.

Alle voksne som svømte over 10 000 meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for funksjonshemmede), ungdom (14 – 18 år) og barn som svømte 2.500 meter (1.500 meter for funksjonshemmede) var med i trekningen av en tur til Albania eller hotellopphold i Norge.

Dette var 20. gang badeanlegg i Oppdal kulturhus deltok i kampanjen. I år var det 141 personer som deltok og 83 personer som klarte å fullføre kampanjen.

Ingrid Øyre og Eirin Bør-Brautli ble trukket ut lokalt, til å delta i den nasjonale trekningen om en tru til Albania.

”Svøm langt” er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største mosjonskampanje. Det er Norges Svømmeforbund som arrangerer denne mosjonskampanjen.

Det ble det også trukket ut en deltaker blant ungdom i alderen 14 - 18 år som er med i trekkingen av svømmebriller fra Klubben A/S. Det ble Gyda Aukrust. Hun får også 5 fribilletter til badeanlegget.

I tillegg ble det trekt ut 5 trøstepremier i form av 1 fribillett til badeanlegget blant alle som greide 10 000 meter eller mer. De heldige er: Ingvild Vikan, Marit Aalmen Helså, Aud Storli, Randi S. Aalberg, Håvard Mellem.

Hensikten er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen, ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Målet er at flest mulig voksne skal svømme 10 000 meter og barn 2500 meter i løpet av kampanjeperioden. Etter turgåing er svømming den aktiviteten som er mest populær som mosjonsaktivitet i Norge og årlig er det cirka 450 000 faste brukere av svømmehallene.