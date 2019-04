- Det handler om tilpasningsdyktighet

Nyheter

Etter at Gerd-Mette Drabløs (46) og familien flyttet fra Oppdal i 2017 har de renovert et søtt, lite trehus fra 1913 i Øren i Drammen. Derfra har hun gangavstand til jobben. De bor tett på naboene i et sosialt nabolag. Folk kommer ut når det er fint vær, og nå i april står våren for tur.