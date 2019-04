Gjør store byks i nasjonal måling

Hvorfor skal ikke Rennebu være best? Per Øivind Sundell

Rådmann Per Øivind Sundell konstaterer at Rennebu kommune klatrer til 146. plass totalt på kommunebarometeret, mot 358. plass i 2017. Det er han naturligvis godt fornøyd med. Oppdal gjør det fortsatt meget bra på målingene, og er rangert som landets 5. beste kommune. Det er to plasser opp fra målingen i 2017.