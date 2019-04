Nyheter

For et par uker tilbake fikk åtte damer på BOAS bli med aktivitør Kari Stenseng på tur. Hun hadde invitert damene hjem til seg selv og det ble en hyggelig dag for alle sammen.

– Både Kari Stenseng og Roar Svartøien fortjener ukens blomst. De tok oss imot på særdeles bra måte og opplegget var veldig bra. Vi storkoste oss alle mann, sier Marit Brå Mjøen til Opdalingen.

Stenseng forteller at de har en dag i uka hvor de reiser på tur. Da tar de med seg både hjemmeboende og brukere på huset.

– Det er ikke alle turene som passer like godt for alle, så da prøver vi å tilrettelegge slik at man kan favne flest mulig. Damene som var med på turen til Svartøien fra fra 80 til nesten 100 år. Det er artig å gjøre noe annet innimellom, sier Stenseng.

Marit Brå Mjøen forteller at det var en kjempefin tur utover bygda. Sola strålte og himmelen var knallblå. De mener at turen ble lagt på det som så langt er Oppdals fineste dag.

– Jeg har aldri opplevd Oppdal som dette før, sier Brå Mjøen.

I løpet av et år reiser de på mange forskjellige turer. På sommeren tar de for eksempel turen ut i Gjevilvassdalen på hytta. Og når våren kommer til Sunndalen, reiser de vestover for å ta seg en kaffe og lunsj på senteret. I tillegg reiser de til andre plasser rundt om i Oppdal og Rennebu.

– Turen til Sunndalen er vårturen vår. Vi har også en langtur til Dombås, sier Stenseng.

– Hvor mye betyr det for dere å være med på disse turene?

– Det betyr veldig mye. Vi får mulighet til å komme oss ut av huset og å se og oppleve nye ting. Det setter vi stor pris på alle mann, sier Brå Mjøen.

Stenseng sier at iveren og gleden er stor når de skal på tur.

– Vi ser at disse turene engasjerer og at de gleder seg. Det gir ekstra livsglede til alle og enhver, sier hun.

Stenseng har jobbet som aktivitør på BOAS i en del år nå.

– Fordelen min er at jeg jobber på avdeling og dermed kjenner jeg brukerne veldig godt. Så det å reise på tur med dem er aldri noe problem. Det er en styrke i jobben jeg har, sier hun.