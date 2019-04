Godt oppmøte på isfiskekonkurranse

Nyheter

Isfiskekonkurransen på Ångardsvatnet i Storlidalen er populært. Og når værgudene viser seg fra deres beste side, vet folk å møte opp.

Hele 222 hull ble kjøpt og det ble fanget til sammen ni fisk i løpet av søndagens konkurranse. Både største, mellomste og minste fisk ble premiert – førstnevnte med 1000 kroner og de to siste med 500 kroner.

Hovedpremien, som ble trukket ut på hullet, var en batteridrevet sparkesykkel fra Sport 1.

- Vi fikk også besøk av et fly fra Oppdal flyklubb, som fløy over oss og så på folkelivet. Alt i alt er vi fornøyde med arrangementet og oppmøtet, sier John Torve, som var leid inn som speaker under arrangementet.

Isfiskekonkurransen ble arrangert av prosektgruppa Fritt liv på Lønset i samarbeid med Lønset grunneierlag.