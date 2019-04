En strålende helg – også for politiet

Nyheter

- Det har vært en rolig helg med fint vær og ingen hendelser for politiet. Det har vært helt stille, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

Søndag mottok politiet melding om et «mulig snøras i Kinnpiken». Røde kors dro for å sjekke og fant ut at det var falsk alarm.

- Vi mottok også en melding om noe musikkstøy fra en buss i Oppdal sentrum natt til søndag, men det ble ikke gjort noe med det, sier lensmannen.

Politiet kan dermed si seg fornøyd med helga, særlig med tanke på den store innfarten til Oppdal nå til påske.

- Hvis sannheten vises for oss, så er dette aldeles supert!