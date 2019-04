Beste starten på fjellpåsken for DNT på seks år

Nyheter

- Til tross for at påsken i fjor var tre uker tidligere enn i år og uvanlig snø- og solrik, har enda flere funnet veien til fjellet i palmehelga i år. Det er tydelig at folk vil utnytte siste rest av vinteren og få med seg en av de beste månedene i året for skiturer, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Sammenlignet med snittet fra 2014 - 2018 har de betjente hyttene til DNT en oppgang på 15 prosent så langt i påsken. Den første helgen har 4554 personer overnattet på hyttene.

I Trollheimen er veksten på 11 prosent.

Tor-Einar Kvale er helt fersk som vertskap på Solheimstulen på Hardangervidda. Dette er den nyeste betjente DNT-hytta i landet og har 40 sengeplasser. Det er bratt læringskurve som ny i jobben og Kvale oppdaga tidlig at det å ha nok av alt er en øvelse i seg selv.

- I dag starta vi med frokost til 40 personer. Blant dem var en stor delegasjon fra DNT ung. De skulle ha med seg til sammen 400 brødskiver på en ukeslang tur over vidda, så det var litt krevende for kjøkkenet, men det ordna vi. Det ordner seg på et vis, alltid! sier Kvale.

Med minusgrader om natta og strålende sol og plussgrader om dagen, har det blitt en knallstart på påska. Det er gode forhold for skiturer i de fleste høyfjellsområdene. Og jo høyere til fjells en er, jo bedre snøforhold er det.

- Kulden gjør at snøen holder seg. Det er hardt føre tidlig på dagen, mens sola gjør føret mykere utover dagen. Det er noe mindre snø enn normalt i Sør-Norge, og mer enn normalt i nord. Likevel er det nok snø til fine skiturer, særlig i Trollheimen, Jotunheimen, Skarvheimen, Breheimen, Femundsmarka, Hardangervidda og Tafjordfjella, sier Klarp Solvang.

Generalsekretæren ber folk benytte seg av anledningen til fine påsketurer og brilleskille når sjansen er her:

- Dette er ikke mindre enn en eventyrpåske. Det er ikke selvsagt at man får så flotte forhold for ski og friluftsliv på denne tiden av året, og med været som er meldt framover er det ingenting å lure på - ta turen til fjells!