Endringer i programmet for Barnas kulturfestival

29. april starter årets kulturfestival igjen. I tillegg til festivalen har skolestarterne vært på hundekjøring og flere har møttes gjennom året.

- Årets festival er den trettende festivalen i regi av Barnas kulturfestival og vi har valgt å gjøre om litt på programmet for åpningsdagen. Nytt av året er at det leies inn eget band for å gjøre stas på barnehagebarna, sier leder for Barnas kulturfestival 2019, Johannes Goksøyr i en pressemelding.

Goksøyr forteller at de har gjort avtale med Rasmus og verdens beste band, som vil ha konsert for barna født i 2013, 2014 og 2015. Dette vil skje i storsalen i kulturhuset under åpningen.

- I forbindelse med innleie av band har styret i kulturfestivalen inngått et samarbeid med barneskolene i Oppdal, og kan derfor også tilby konsert til alle elever på småtrinnet i kommunens barneskoler, står det i pressemeldingen.

Tidligere år har opptoget til festivalen startet ved kulturhuset. Her har barnehagene i Oppdal gått i tog gjennom barneskolen og opp til Oppdal helsesenter og ned igjen til sentrum og kulturhuset. I år vil det bli forandringer på programmet.

- For å få plass til en hel konsert på åpningsdagen korter vi ned ruta for toget denne dagen. I stedenfor å gå til sykehjemmet og rundt Auna, vil toget gå forbi ungdomsskole og barneskole, før det vender tilbake til kulturhuset. For å også kunne tilby Oppdal helsesenter en liten konsert, holder førskolekoret generalprøve for beboerne der i forkant av festivalen, står det i pressemeldingen.

Årets budskap for festivalen er raushet. Festivalen kommer til å pågå en hel uke, hvor det vil være konserter, teater og en utstilling som viser flere sider av temaet. Uka avsluttes med Barnas verdensdager i kulturhuset, som de siste årene har vært et utrolig populært arrangement.