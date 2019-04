Har levert kvalitetsmerk de siste årene

Nyheter

Kåre Reidar Havdal fra Gisnadalen i Rennebu har mottatt Mjølkespannet. Utdelinga fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm i går kveld i forkant av TINEs årsmøte. I tillegg mottok Ingunn og Lars Uv fra Rennebu sølvtina.

Mjølkespannet er en hederspris som blir utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 25 år. Fortsatt blir Sølvtina utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 15 år.

Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka blir kategorisert som «elitemelk». Melka blir blant annet analysert for celletall som forteller om jurhelsa, bakterienivå som forteller om hygienisk standard og frie fettsyrer som forteller om smaken på melka. Melka må selvsagt være fri for medisinrester og dette blir kontrollert ved hver eneste melkehenting.

Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 25 år, blir hedret med Mjølkespannet.

TINEs styreleder Trond Reierstad og konsernsjef Gunnar Hovland stod for utdelinga på Lillestrøm tirsdag kveld 9. april. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for melka, og over 9 100 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta det eksklusive Mjølkespannet i sølv.



Styreleder Trond Reierstad er stolt over hvor dyktige og grundige mottakerne av Mjølkespannet er. Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gardsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte.

– Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet av de siste årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at norske forbrukere får melk i verdensklasse, sier Trond Reierstad.

Fakta

Mjølkespannet: En prestisjefull hederspris

Mjølkespannet er laget i ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.

Mottakerne av Mjølkespannet har levert elitemelk 25 år på rad uten en eneste feil. De står for svært god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyrevelferd.

Målet med hedersprisen er å påskjønne dyktige melkeprodusenter og øke interessen for godt fjøsstell, god gårdsdrift og levering av melk med særdeles god kvalitet.

Mjølkespannet ble utdelt av konsernsjef Gunnar Hovland og styreleder Trond Reierstad i TINE ved en høytidelig festmiddag 9. april, i forkant av TINEs årsmøte.

Årets mottakere: 28 melkebønder i Norge mottok Mjølkespannet.

Sølvtina: En prestisjefull belønning

Sølvtina er laget i ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.

Mottakerne av Sølvtina har levert elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil. De står for svært god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyrevelferd.

Målet med hedersprisen er å påskjønne dyktige melkeprodusenter og øke interessen for godt fjøsstell, god gårdsdrift og levering av melk med særdeles god kvalitet.

Sølvtina ble overrekt av konsernsjef Gunnar Hovland og styreleder Trond Reierstad i TINE ved en høytidelig festmiddag 9. april.

Sølvtina har vært delt ut hvert år siden 1994.

Årets mottakere: 103 melkebønder mottok Sølvtina.

Elitemelk: Norsk melk i toppklasse

Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få. Melka blir målt etter ulike kriterier som blant annet nivå av celletall, bakterienivå og frie fettsyrer. Melka må også være fri for medisinrester og dette blir kontrollert ved hver melkehenting.

For å sikre god melk i butikken tester TINE kvaliteten på melka åtte ganger gjennom hele verdikjeden fra fjøset og fram til butikk.

Bonden mottar ekstra tillegg i prisen for melka dersom den tilfredsstiller krava til elitemelk.

I 2018 ble 95,5 prosent av melka klassifisert som Elitemelk.

Melketall for 2018