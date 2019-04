Nyheter

UP avholdt onsdag ettermiddag trafikkontroll i en 60-sone langs E6 i på Driva. 90 bilister ble kontrollert for rus med ingen utslag.

UP hadde også med seg laseren, noe som førte til at fem bilster fikk forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet i 60-sonen var 78 kilometer i timen.

Det ble også utstedt seks forenkla forelegg for mobilbruk bak rattet.